Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungebetener Besucher

Jena (ots)

Mit mehreren hundert Euro Bargeld hat sich gestern ein unbekannter Täter bereichert. Der Langfinger, welcher als männlich, zwischen 40 und 50 Jahren, ca. 180 cm groß, Glatze sowie dunkler Bekleidung beschrieben wurde, verschaffte sich Zutritt zu einem Institut in der Hans-Knöll-Straße. Zu diesem Zeitpunkt fand in den Räumlichkeiten ein Symposium statt, welches gut besucht war. Der Unbekannte begab sich in der Folge in mehrere Büroräume und entwendete mehrere Geldbörsen. Nachdem er diese des Bargeldes entledigt hatte, entsorgte der Täter die Geldbörsen in unterschiedlichen Mülleimern des Instituts. Die Tat ereignete sich zwischen 13 und 18 Uhr. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell