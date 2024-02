LPI-J: Stein durch Fenster geworfen

Apolda (ots) - Am Dienstag, den 20.02.2024, konnte die Polizei in Apolda, im Rahmen polizeilicher Ermittlungen, gleich 3 Haftbefehle realisieren. Die 28-Jährige konnte gestern Mittag angetroffen werden. Die Geldstrafe der Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt, konnte die 28-Jährige nicht aufbringen und muss nun 608 Tage in der JVA ihre Strafe verbringen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

