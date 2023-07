Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 29.07.2023

Peine (ots)

Geschwindigkeitskontrolle

Am Freitagmittag, 28.07.2023, führten Beamten des Polizeikommissariats Peine im Bereich der Ortsumgehung Stederdorf eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten in kürzester Zeit insgesamt 8 Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei erlaubten 70 km/h lag die festgestellte Höchstgeschwindigkeit bei 89 km/h.

Fahrzeugkontrolle führte zur Feststellung von mehreren Verstößen

Freitagmorgen, 28.07.2023, gegen 05:12 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Peine auf der Braunschweiger Straße in Peine einen Skoda Fabia. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 39-jährige Fahrer des Pkw nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnten Hinweise erlangt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde bei dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden im Pkw geringe Mengen an Betäubungsmittel im Pkw aufgefunden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die 18-jährige Halterin trotz dem Wissen, dass der 39-jährige keinen Führerschein hat, der Person den Pkw überlassen hat. Die Halterin muss sich nun ebenfalls wegen Fahren ohne Fahrererlaubnis, sogenannte Halterduldung, strafrechtlich verantworten.

Gleich zwei alkoholisierte E-Scooterfahrer stellten die Beamten der Peiner Polizei in der Nacht von Freitag, 28.07.2023, auf Sonnabend, 29.07.2023, fest. Gegen 23:00 Uhr wurde bei einer 36-jährigen E-Scooterfahrerin auf der Woltorfer Straße ein Atemalkoholwert von 1,40 Promille festgestellt. Zudem stand die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Gegen Mitternacht wurde in der Schützenstraße ein 26-jähriger E-Scooterfahrer kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen AAK-Wert von 0,79 Promille. In beiden Fällen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell