POL-MFR: (499) Mutwillig herausgehobener Gullideckel verursacht Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Abenberg (ots) - Am heutigen Sonntagnachmittag (12.05.2024) brach in einer Scheune in Abenberg (Lkrs. Roth) ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 15:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Mitteilung über den Brand einer Scheune im Gemeindeteil Kleinabenberg ein. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand. Zahlreiche Kräfte der umliegenden ...

