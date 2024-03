Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Taschendiebstahl in der Innenstadt

Speyer (ots)

Am Montag zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr hob eine 83-Jährige einen dreistelligen Bargeldbetrag bei einer Bank in der Wormser Straße ab und steckte das Geld in ihren Geldbeutel, den sie in ihre Handtasche legte. Die reißverschlussgesicherte Handtasche hängte sie an ihren Rollator und ging die Wormser Straße entlang. In einem dortigen Haushaltswarengeschäft kaufte sie ein und stellte beim Bezahlen fest, dass der Reißverschluss geöffnet war und ihr Geldbeutel fehlte. Sie konnte den Diebstahl keiner bestimmten Situation zuordnen.

Wer hat im Bereich der Sparkassen-Hauptstelle oder im Bereich des Haushaltswarengeschäfts "TEDi" verdächtige Personen oder Situationen beobachtet? Die Polizei Speyer bittet um sachdienliche Hinweise an Telefon 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell