POL-PDLU: Speyer - Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall in der Johannesstraße

Speyer (ots)

Am Montag gegen 12 Uhr befuhr eine 53-jährige PKW-Fahrerin die Johannesstraße in Richtung des Guido-Stifts-Platzes. Ein 69-jähriger Radfahrer kam ihr auf der für den Radverkehr in entgegengesetzter Richtung freigegebenen Johannesstraße erlaubterweise entgegen. Beim Passieren des Radfahrers fuhr die 53-Jährige aufgrund eines parkenden Fahrzeugs weiter links und kam daher so nah an den Radfahrer heran, dass dieser zu Boden stürzte. Zu einer Berührung zwischen dem Radfahrer und dem PKW war es jedoch nicht gekommen. Der Radfahrer trug Schürfwunden an den Beinen davon und lehnte eine ambulante Versorgung ab. Der Sachschaden am Fahrrad liegt bei ca. 300 Euro.

