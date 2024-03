Polizei Bonn

POL-BN: Tageswohnungseinbruch in Königswinter-Thomasberg

Königswinter-Thomasberg (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Pützbroicher Straße in Königswinter-Thomasberg wurde am Montag, 11.03.2024 zum Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Am helllichten Tag, in der Zeit von 11 Uhr bis 14:25 Uhr, brachen sie die Terrassentür des Gebäudes auf. Anschließend durchsuchten sie die Zimmer und Räume nach Wertgegenständen und Bargeld. Unerkannt verließen sie den Tatort. Nach ersten Angaben wurde Schmuck entwendet.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Deshalb bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, die in Zusammenhang mit dem Tatgeschehen stehen könnten.

Hinweise bitte per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de oder telefonisch an 0228/150.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell