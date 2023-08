Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Katzwinkel (Sieg)- Metalldiebstahl am Sportlerheim

Katzwinkel (Sieg) (ots)

In der Nacht zum 25.08.2023 wurde durch bisher unbekannte Täter die Kupferdachrinne mit Rinneisen vom Dach des Sportlerheimes im Tannenweg in Katzwinkel entwendet. Die Täter demontierten die Rinnen und transportierten das Stehlgut vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge an die Polizei Wissen unter 02742-9350.

