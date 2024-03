Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei stoppt Krankenfahrstuhl auf B9

Speyer (ots)

Am Montag gegen 10:20 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen sehr langsam fahrenden Krankenfahrstuhl auf dem Standstreifen der B9 in Richtung Germersheim. Eine Polizeistreife traf auf Höhe der Anschlussstelle Schwegenheim einen 74-jährigen Mann auf seinem Krankenfahrstuhl an und unterzog ihn einer Kontrolle. Das Gefährt hat eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und darf somit nicht auf Kraftfahrstraßen wie der B9 gefahren werden. Der 74-Jährige gab an, er habe auf sein Navigationsgerät vertraut und sich daher verfahren. Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer verursachte er nicht. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

