POL-OF: Falsche Polizisten hauen Seniorin übers Ohr; Radfahrer bei Unfall schwer verletzt; Fahrraddiebe entwendeten zwei Pedelecs aus Garage und mehr

1. Falsche Polizisten hauen Seniorin übers Ohr: Kripo bittet um Hinweise zu Täter-Duo - Hanau

(lei) Zwei etwa 30 Jahre alte Betrüger haben am Donnerstagnachmittag mit einem Wohnungszugangstrick eine hochbetagte Seniorin in der Schweriner Straße um gut 5.000 Euro Bargeld gebracht. Nun sucht die Kripo nach den beiden Unbekannten. Diese hatten die Hanauerin gegen 17.40 Uhr vor dem Haus angesprochen, als sie gerade die Tür aufschließen wollte. Sie sagten, sie seien Polizisten und hätten einen Umschlag mit Geld gefunden, den die Rentnerin angeblich verloren hätte. Sie solle nun in ihrer Wohnung nachsehen, ob alles in Ordnung sei. Dieser Story offenbar Glauben schenkend, nahm sie die beiden Gauner, die beide von kräftiger Statur und schwarz gekleidet waren, mit in ihre vier Wände. Dort lenkte einer der beiden das Opfer ab, während der anderen mehrere Schränke durchsuche und letztlich das Geld an sich nahm. Einer der Diebe war etwa 1,75 groß, sein Komplize war etwas größer (1,90 Meter), hatte kurze dunkle Haare und trug weiße Schuhe.

Hinweise zu dem Duo erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Um nicht Opfer einer Straftat zu werden rät die Polizei zu folgenden Verhaltensweisen:

- Fordern Sie von Personen, die angeben von einer Behörde zu sein, den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig

- Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bei der Behörde nach, bevor Sie die Person einlassen. Suchen Sie die Telefonnummer möglichst selbst heraus.

- Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie bestellt haben oder vom Vermieter oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

- Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie die Person zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen energisch, machen Sie laut auf sich aufmerksam, um Hilfe zu erhalten.

- Wenden Sie sich an die Polizei unter der Notrufnummer 110, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.

2. Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Maintal

(fg) Mit schweren Verletzungen kam ein Radfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Opel am Donnerstagabend in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 31 Jahre alte Opel-Fahrer gegen 19.15 Uhr auf der Berliner Straße unterwegs und beabsichtigte in die Moselstraße einzubiegen. Hierbei übersah er offenbar den 47-jährigen Radler, der die Berliner Straße in entgegengesetzter Richtung auf dem Gehweg mit dem Zusatzzeichen "Radfahrer frei" entlangfuhr. Beim Zusammenstoß zog sich der Radfahrer aus Maintal schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Dem Opel-Fahrer wird nun ein Vorfahrtsverstoß vorgeworfen. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

3. Fahrraddiebe entwendeten zwei Pedelecs aus Garage - Niederdorfelden

(jm) Diebe waren in der Nacht zum Donnerstag in Niederdorfelden zugange und entwendeten zwei Pedelecs aus einer Garage in der Straße "An der Gänsweide". Zwischen 16 und 6 Uhr gelangten die Täter auf unbekannte Weise auf das umfriedete Grundstück und öffneten anschließend die geschlossene Garage. Daraus nahmen sie die beiden Zweiräder mit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 4320-0 an die Polizei in Maintal zu wenden.

4. Unfallflucht: Wer kann Hinweise zum weißen 3er BMW geben? - Autobahn 45 / Tank- und Rastanlage Langen-Bergheim

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am späten Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 45 im Bereich Tank- und Rastanlage Langen-Bergheim bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 17.10 Uhr fuhr eine 35-Jährige mit ihrem silberfarbenen Audi A1 auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Gießen. In Höhe der Rastanlage wechselte unvermittelt ein Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen 3er-BMW Touring mit schwarzen Applikationen am Heck und PAF- Kennzeichen gehandelt haben soll, vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Nach Angaben der Audi-Lenkerin musste sie stark abbremsen und nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem Unbekannten zu vermeiden. Hierbei touchierte sie die Mittelleitplanke; zu einem Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem BMW sei es nicht gekommen. Anschließend fuhr der weißen Wagen ohne anzuhalten weiter. Es entstand ein Schaden von etwa 3.800 Euro. Die Beamten der Autobahnpolizei Langenselbold erbitten sich nun weitere Hinweise zu dem BMW, da hinter dem Audi weitere Fahrzeuge offenbar abbremsen mussten. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 15.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

