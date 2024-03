Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Einbrüchen in Gewerbeobjekte: Wer kennt die Täter?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Soden-Salmünster / Sinntal (ots)

(lei) Nach zwei bislang noch ungeklärten Einbrüchen in Gewerbeobjekte im östlichen Main-Kinzig-Kreis fahndet die Hanauer Kriminalpolizei nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera öffentlich nach zwei bis dato unbekannten Tätern, um weitere Hinweise auf deren Identität zu erlangen. Die beiden maskierten Männer, so der bisherige Ermittlungsstand, hatten sich am frühen Morgen des 18. Oktober 2023, gegen 3.50 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Fachmarkt für Tierbedarf in der Straße "Schöner Brühl" verschafft, indem sie mit einer Brechstange ein Fenster aufgehebelt und im Inneren des Gebäudes anschließend mehrere Räume durchsucht hatten. Mit Bargeld und einem hinterlassenen Sachschaden von mehreren tausend Euro flüchteten sie anschließend vom Tatort - möglicherweise mit einem viertürigen VW Golf.

Einer der Täter war mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer blauen Jeans bekleidet. Er trug zudem Handschuhe und schwarz Schuhe der Marke "Under Armour" mit weißer Sohle. Sein Komplize hatte eine olivgrüne Jacke und eine schwarze Jogginghose der Marke "Umbro" an. Er trug ferner eine schwarze Schildmütze mit weißen Applikationen vorne und ebenfalls Handschuhe sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Eine gute Stunde vorher, um 2.53 Uhr, war es zu einem Einbruch in eine Autolackiererei in der Niederfeldstraße im Sinntaler Ortsteil Oberzell gekommen. Nach Aufhebeln einer Tür wurde aus dem Objekt ebenfalls Bargeld gestohlen. Anhand der dortigen Videoüberwachung dürfte es sich um die gleichen Personen gehandelt haben, die anschließend in Salmünster zugeschlagen hatten, so die Einschätzung der Ermittler.

Die Kriminalpolizei fragt nun:

- Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Personen geben? - Wer hat sie in der Tatnacht im Bereich der beiden Tatorte in Salmünster und Sinntal gesehen? - Wem und wo ist im Zusammenhang mit den Taten ein viertüriger VW Golf aufgefallen?

Hinweise bitte an die Rufnummer 06181 100-123. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Offenbach, 15.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell