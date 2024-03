Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht der Brandstiftung: 150.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand

Sinntal (ots)

(lei) Ein Feuer hat am Donnerstagabend einen Schaden von rund 150.000 Euro an einer Scheune im Ortsteil Sannerz hervorgerufen. Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und schließt in dem Zusammenhang eine vorsätzliche Brandlegung derzeit nicht aus.

Die gegen 21.30 Uhr alarmierte Feuerwehr stellte beim Eintreffen am Einsatzort im Birkenweg fest, dass die Holzscheune bereits lichterloh in Flammen stand und ließ das Gebäude, das durch ein angrenzendes Jugendhilfezentrum genutzt wird, letztlich kontrolliert abbrennen. Was genau in der Scheune gelagert war, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die Feststellung der Brandursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Ersten Hinweisen zufolge hatten Zeugen kurz vor dem Brand ein Auto im Bereich der Scheune beobachtet, aus dem eine Person mit Taschenlampe ausgestiegen sei. Kurz darauf sei die Person wieder eingestiegen und der Wagen sei in Richtung Sportplatz davongefahren. Die Beamten gehen daher dem Verdacht nach, dass das Feuer absichtlich gelegt worden sein könnte und suchen nun weitere Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06181 100-123 melden sollen.

Offenbach, 15.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell