POL-OF: Geldkassetten aus Lastkraftwagen geklaut;Unfallflucht: Wer beschädigte den weißen Citroen? und mehr

1. Geldkassetten aus Lastkraftwagen geklaut - Hanau

(cb) Ein 33-jähriger Lastkraftwagen-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen mit seinem Gefährt den Industrieweg, als er, gegen 6.45 Uhr, durch eine Person angehalten wurde. Der etwa 30 Jahre alte Mann mit athletischer Figur und einem Dreitagebart wies den LKW-Fahrer daraufhin, dass etwas am Heck des Lastkraftwagens heraushängen würde. Der Unbekannte war mit einem beigen Hoodie sowie Bluejeans bekleidet. Aufgrund des Hinweises stieg der 33-Jährige aus und begab sich zur LKW-Rückseite. Vermutlich nutzte ein weiterer, bislang unbekannter Täter, diesen Moment aus, um die Beifahrertür des Fahrerhauses zu öffnen und aus der dortigen Kabine vier Geldkassetten sowie einen Rucksack zu entwenden. Im Anschluss fuhren der "Anhalter" sowie der Unbekannte gemeinsam mit einem schwarzen BMW in unbekannte Richtung davon. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Unfallflucht: Wer beschädigte den weißen Citroen? - Hanau/Kesselstadt

(jm) Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch in der Liebigstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 4 und 19 Uhr die linke Heckleuchte eines geparkten weißen Citroen C1 und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

3. PKW-Anhänger in der Bauhofstraße gestohlen - Linsengericht / Altenhaßlau

(fg) Unbekannte haben einen in der Bauhofstraße abgestellten PKW-Anhänger des Herstellers TEMARED entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 12 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, im Bereich der einstelligen Hausnummern. Am Anhänger war ein GN-Kennzeichenschild mit der Ziffernfolge 300 angebracht. Offenbar knackten die Unbekannten zuvor das Schloss des abgestellten Anhängers, ehe sie flohen. Die Polizei in Gelnhausen sucht nun nach Zeugen des Diebstahls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 14.03.2024, Pressestelle, Felix Geis

