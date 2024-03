Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Diebe stahlen Kupferkabel; Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer: Zeugen gesucht Wer kann Angaben zum grauen Anhänger machen? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Stadt und Kreis Offenbach

1. Diebe stahlen Kupferkabel von Baustelle - Offenbach

(cb) Unbekannte haben das vergangene Wochenende eine Baustelle in der Kettelerstraße (90er Hausnummern) heimgesucht und dort Kupferkabel geklaut. In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 9 Uhr, verschafften sich die Diebe Zugang zu dem Baustellengelände. Insgesamt entwendeten sie drei Kupferkabelstränge. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Kripo-Nummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Wer kann Angaben zum grauen Anhänger machen? -Seligenstadt/Froschhausen

(cb) In der Forsthausstraße wurde Anfang März die bereits montierte Außeneinheit einer Wärmepumpe geklaut und mit einem kurz zuvor entwendeten grauen PKW-Anhänger abtransportiert (wir berichteten am 6. März 2024). Nach Auswertung der Videoüberwachung wurde festgestellt, dass das zum Abtransport der Wärmepumpe benutzte Fahrzeug über keine Anhängerkupplung verfügte und eine im Kofferraum befindliche, bislang unbekannte Person, den Anhänger mit seinen Händen während der Fahrt festhielt. Der entwendete PKW-Anhänger konnte am Mittwochabend durch Beamte der Polizeistation Seligenstadt in der Hainstädter Straße (im Bereich der 40er Hausnummern) aufgefunden und sichergestellt werden. Dieser wird nun kriminaltechnisch untersucht. Die ermittelnden Beamten fragen nun: Wer hat in der Zeit vom 5. März bis zum 13. März Beobachtungen bezüglich des Anhängers mit MKK-Kennzeichen, der eine graue Plane und einen roten Streifen hat, gemacht? Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0.

3. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer: Zeugen gesucht - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Mit mehreren Streifenwagen zeigten Polizeibeamte am Mittwochabend in Dreieich Präsenz und kontrollierten mehr als 20 Personen, nachdem es zuvor zu zwei Sachbeschädigungen durch Feuer und einer gefährlichen Körperverletzung gekommen war. Verdächtige konnten nicht ausgemacht werden, die offensive Bestreifung zeigte jedoch Wirkung, sodass es zu keinen weiteren Straftaten kam. Gegen 22.25 Uhr wurden in der Stettiner Straße, an einem Fußweg zum Bürgerpark drei am Wegesrand stehende Bäume in Brand gesetzt. Zudem wurde der Inhalt eines Mülleimers angezündet. Zeugen sprachen von drei bis vier Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren, die für Tat verantwortlich sein sollen; die 1,70 bis 1,80 großen Jugendlichen trugen allesamt schwarze Joggingbekleidung und seinen in Richtung Stettiner Straße davongerannt. Eine hinzugerufene Streifenbesatzung löschte das Feuer. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Kurz nach 23 Uhr brannte ein Briefkasten in der Rosenaustraße im Bereich der 30er-Hausnummern. Auch in diesem Fall sollen drei bis vier Jugendliche den Brand herbeigeführt haben. Der Schaden wird auf rund 50 Euro geschätzt.

Kurz vor 22 Uhr kam es in der Benzstraße zu einem Vorfall, weshalb die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ein 47-Jähriger gab gegenüber der aufnehmenden Streife an, dass er sein Auto aufräumte und im weiteren Verlauf ohne erkennbaren Grund von fünf bis sechs Jugendlichen angegangen worden sei. Aus der Gruppe heraus habe dann eine Person unvermittelt mit Pfefferspray in dessen Richtung gesprüht. Anschließend seien die jungen Männer im Alter von 15 bis 17 Jahren davongerannt. Die Polizei prüft nun etwaige Zusammenhänge und sucht in allen drei Fällen Zeugen. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

4. Diebe stahlen Werkzeugkoffer - Egelsbach

(jm) Diebe hatten es am Mittwoch in der Woogstraße offensichtlich auf Werkzeug abgesehen. Dazu öffneten sie zwischen 13.30 und 15.30 Uhr ein nicht verschlossenes Handwerkerfahrzeug, welches im Bereich der 50er-Hausnummern abgestellt war. Daraus stahlen die Langfinger zwei Koffer mit Werkzeugen im Wert von etwa 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld im Auto liegen.

- Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

- Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

- Weitere Informationen erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention unter der Rufnummer (069 8098-2424) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

Offenbach, 14.03.2024, Pressestelle, Felix Geis

