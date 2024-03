POL-OF: Streit unter Hundehaltern eskaliert: Polizei sucht unbekannte Zeugin; Neunjähriger bei Kollision mit Auto leicht verletzt; Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt: Weitere Geschädigte gesucht! und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Streit unter Hundehaltern eskaliert: Polizei sucht unbekannte Zeugin - Hanau

(lei) Ein am Dienstagabend in Kesselstadt eskalierter Streit unter zwei Hundehaltern ist nun ein Fall für die Polizei geworden. Diese sucht nun nach einer noch unbekannten Frau, die das Geschehen beobachtet haben dürfte. Zugetragen hatte sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr auf einem Fußweg im Bereich Gerhart-Hauptmann-Straße / Ecke Rilkeweg. Dort waren zwei Männer im Alter 63 und 66 Jahren jeweils mit ihrem Hund unterwegs. Nachdem die Hunde aneinandergeraten waren, war dies Zeugenangaben zufolge wohl auch bei den beiden Hanauern der Fall. Im Zuge des Konflikts soll der Jüngere dem Älteren mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch der 66-Jährige eine Platzwunde erlitt und auch seine Brille beschädigt wurde. Eine Frau, die sich ebenfalls dort aufgehalten und die Szenerie beobachtet haben dürfte, war bei Eintreffen der Beamten bereits nicht mehr vor Ort. Die Ordnungshüter bitten die Unbekannte sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I zu melden.

2. Mutmaßlicher Rotlichtverstoß führt zu Unfall mit verletzter Person - Hanau

(lei) Weil er offenbar bei Rot über eine Ampel gefahren war, hat ein 60 Jahre alter Autofahrer am Dienstagnachmittag einen Unfall im Kreuzungsbereich Auheimer Straße / Rodgaustraße verursacht. Der Mann aus Schaafheim (Darmstadt-Dieburg) war mit seinem Opel gegen 15.45 Uhr auf der Auheimer Straße unterwegs, als er mit dem Mercedes eines 34-Jährigen kollidierte, der aus der Rodgaustraße kommend bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich eine 17-jährige Mitfahrerin aus dem Opel leicht. An den beiden Wagen entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro, so die erste Bilanz der Polizei.

3. Neunjähriger bei Kollision mit Auto leicht verletzt - Langenselbold

(lei) Eine blutende Schürfwunde erlitt ein neun Jahre altes Kind am Dienstagmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Der Junge war um kurz nach halb eins mit seinem Rad unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge im Kreuzungsbereich Uferstraße / Am Brühl gegen den BMW eines 38-Jährigen fuhr, der aus der Uferstraße kommend in dem Moment vor der Kreuzung wartete, um in diese einfahren zu können. Durch die Kollision stürzte der Neunjährige auf die Straße und verletzte sich leicht. Er wurde nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei an seine Eltern übergeben. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II zu melden.

4. Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt: Weitere Geschädigte gesucht! - Gründau, Freigericht und Hasselroth

(cb) Bereits Anfang Dezember des vergangenen Jahres kam es in Gründau (wir berichteten, 6. Dezember 2023) sowie in den zurückliegenden Monaten in den Ortschaften Hasselroth und Freigericht (wir berichteten, 5. März 2024) zu mehreren Einbrüchen in Gartenhütten. Bei allen polizeilich bekannten Taten wurden überwiegend Werkzeuge verschiedener Art, Fahrräder sowie Reifensätze und Felgen durch bislang unbekannte Täter entwendet. Im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens, welches bei der Polizeistation Gelnhausen geführt wird, konnte vor wenigen Tagen eine Vielzahl an Werkzeugen (Bohrmaschinen, Sägen, Schwingschleifer, Flex, Rasenmäher, Laubbläser, Angelzubehör und weitere Gerätschaften) bei einem Tatverdächtigen sichergestellt werden. Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass es sich bei den sichergestellten Gegenständen ebenfalls um Diebesgut handelt. Die rechtmäßigen Eigentümer der Gegenstände konnten bislang jedoch nicht ermittelt werden. Daher schließen die Ermittler nicht aus, dass weitere mutmaßliche Taten noch nicht bei der Polizei angezeigt wurden. Die Beamten in Gelnhausen suchen daher nun potentiell weitere Geschädigte von Einbruchsdiebstählen, die bis dato noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet haben. Zudem werden Zeugen, welche Hinweise jeglicher Art zu den Einbrüchen geben können, gebeten, sich bei der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

5. Auto mit Anhängerkupplung beschädigt Seat und flüchtet - Hasselroth

(cb) Ein grauer Seat, welcher am Dienstag in der Hopfengartenstraße am Fahrbahnrand abgestellt wurde, hat nun eine Delle in der Heckschürze, die augenscheinlich von einer Anhängekupplung stammt. Ersten Erkenntnissen nach wendete der bislang unbekannte Unfallverursacher zwischen 10.30 und 11 Uhr sein Fahrzeug und beschädigte hierbei mit seiner Anhängekupplung den parkenden grauen Leon. Ohne sich um den Schaden von etwa 400 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Polizei in Gelnhausen.

Offenbach, 13.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

