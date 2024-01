Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Unfall auf der B 27 fordert zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (03.01.2023) ereignete sich gegen 07.15 Uhr auf der Bundesstraße 27 kurz vor Kirchheim am Neckar ein Unfall, der zwei verletzte Personen forderte. Ein 22 Jahre alter Ford-Lenker befuhr die Landestraße 2254 von Bönnigheim kommend und wollte nach links, auf die B 27 Richtung Lauffen am Neckar abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei den Kia eines 31 Jahre alten Mannes, der auf der B 27 von Lauffen am Neckar kommend unterwegs war. In der Folge nahm der Ford-Lenker dem Kia-Fahrer die Vorfahrt und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide PKW wurden durch die Wucht des Aufpralls um ihre eigenen Achsen gedreht, bevor sie zum Stehen kamen. Der 31 Jahre alte Mann im Kia erlitt schwere Verletzungen. Der 22-Jährige im Ford wurde leicht verletzt. Beide Männer mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Maßnahmen vor Ort war die B 27 im Kreuzungsbereich für rund zwei Stunden gesperrt. Die Straßenmeisterei befand sich ebenfalls vor Ort und kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell