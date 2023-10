Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: B51 zwischen Welschbillig und Helenenberg: Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver

Trier (ots)

Im Zusammenhang mit einem Unfallgeschehen auf der B51 am Montag, 09.10.2023, gegen 06.10 Uhr sucht die Polizeiinspektion Trier Zeugen, die möglicherweise die Ermittlungen voranbringen könnten. Nach derzeitigem Stand fuhr der geschädigte Pkw von Trier kommend in Fahrtrichtung Bitburg, als plötzlich kurz vor der Anschlussstelle Helenenberg ein entgegenkommender Pkw auf die Gegenspur geriet. Der Fahrer des geschädigten Fahrzeuges konnte nur noch durch ein Ausweichen gegen die rechte Fahrbahnbegrenzung einen Frontalzusammenstoß verhindern und beschädigte sich dadurch sein eigenes Fahrzeug. Möglicherweise musste der Entgegenkommende selbst durch ein missglücktes Überholmanöver auf die Gegenspur, um einen Unfall zu vermeiden. Zu den beteiligten, in Fahrtrichtung Trier fahrenden Pkw liegen derzeit keinerlei Informationen vor. Zeugen, die Angaben zu dem beschriebenen Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell