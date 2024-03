Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 14. März 2024

Hanau (ots)

Nach Festnahmeerfolg Ende Februar im Zusammenhang mit mehreren Raubstraftaten in Hanau und Umgebung - Festnahme und Vollstreckung von vier weiteren Durchsuchungsbeschlüssen

(fg) Nach mehreren Raubstraftaten in der Hanauer Innenstadt sowie in der nahen Umgebung verzeichneten die Staatsanwaltschaft Hanau, die Kriminalpolizei im Haus des Jugendrechts sowie das Kommissariat 11 in Hanau Ende Februar einen Ermittlungserfolg (wir berichteten, 29. Februar 2024, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5725240). Letztlich konnten vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden, die sich nach Vorführung vor dem Haftrichter nunmehr in Untersuchungshaft befinden.

Weitere Ermittlungen: Erneute Durchsuchungsbeschlüsse sowie eine vorläufige Festnahme

Durch die zeitnahe Auswertung sichergestellter Beweismittel konnten die Ermittler in der Folge Hinweise auf vier weitere Tatverdächtige erlangen. Das Amtsgericht Hanau erließ entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen, welche am Mittwochmorgen (13. März 2024) zeitgleich vollstreckt werden konnten. Drei der Tatverdächtigen sind 16 Jahre, einer 21 Jahre alt. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungen fanden die Ermittler unter anderem zahlreiche Beweismittel. Einer der 16-jährigen Tatverdächtigen wurde vorläufig festgenommen und wird im Laufe des Donnerstags dem Haftrichter des Amtsgerichts Hanau vorgeführt werden. Die drei weiteren Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst entlassen.

Nach den Festnahmen Ende Februar können die Staatsanwaltschaft Hanau sowie die Hanauer Kriminalpolizei also erneut einen Ermittlungserfolg mitteilen. Die "kurzen Wege" im Haus des Jugendrechts dürften einen wichtigen Beitrag zur schnellen Ermittlung der weiteren Tatverdächtigen geleistet haben. Die umfangreichen Ermittlungen dauern derweil an.

Offenbach, 14.03.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell