POL-HS: Transportfahrzeug entwendet

Wegberg-Wildenrath (ots) - Ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer erlitt am Montagabend (15. Mai, gegen 20.55; bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Der Wegberger befuhr die Dahlheimer Straße aus Richtung Wildenrath kommend in Fahrtrichtung Dahlheim. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr ein und kollidierte dort mit dem PKW eines 22-jährigen Mannes, ...

