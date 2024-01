LKA-SH: Neue Spur im Mordfall Linde Perrey: Cold Case Unit veröffentlicht Phantombild

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Neue Spur im Mordfall Linde Perrey: Cold Case Unit veröffentlicht Phantombild

Kiel

Es gibt eine neue Spur zum ungeklärten Tötungsdelikt Linde Perrey: Auf Basis neuer Zeugenaussagen sucht die Cold Case Unit des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein (LKA) nun mit einem Phantombild nach einer möglichen männlichen Kontaktperson, die mehrfach mit dem Tatopfer gesehen worden sein soll. Auch wenn Linde Perrey aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nur wenige persönliche Kontakte hatte, ist sie nach Aussage einer Zeugin in Begleitung eines Mannes im Bereich ihrer Wohnung in der Dehnckestraße im Kieler Stadtteil Schreventeich und auch an der Bushaltestelle "Dehnckestraße" am Kronshagener Weg gesehen worden.

Obwohl seit der Tat mehr als sieben Jahre vergangen sind, konnte jetzt mit den Angaben der Zeugin ein Phantombild erstellt werden (siehe Anlage). Die gesuchte Person wurde zum damaligen Zeitpunkt auf etwa 55 bis 60 Jahre geschätzt. Sie wurde außerdem als kräftig mit kurzen "altersgrauen" Haaren und dunklen Augen beschrieben. Ein wichtiger Hinweis: Der auf dem Phantombild abgebildete unbekannte Mann wird ausdrücklich nicht als Beschuldigter, sondern als Zeuge gesucht.

Die damals 72-jährige Linde Perrey wurde am 18. Juni 2016 in ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss der Dehnckestr. 1b im Kieler Stadtteil Schreventeich tot aufgefunden. Der Tatzeitraum konnte durch die Ermittlungen auf den 13. Juni bis 15. Juni 2016 eingegrenzt werden. Bislang konnte das Verbrechen an der alleinstehenden und gehörlosen Seniorin, die im Alltag auf einen Rollator angewiesen war, nicht aufgeklärt werden. Mit neuen Ermittlungsansätzen sowie einer aktuell immer noch laufenden DNA-Reihenuntersuchung erscheint eine Tataufklärung jedoch nach wie vor möglich.

Dabei stehen vor allem Personen im Fokus, die im Jahr 2016 oder davor im nahen oder weiteren Tatortumfeld wohnten oder sich regelmäßig dort aufhielten. Von Interesse für die CCU ist in diesem Zusammenhang auch eine männliche Person, die im Juni 2016 im Bereich Dehnckestraße als Bettler an Wohnungstüren auftrat. Diese Person stellte sich mit dem Namen "Strunk" oder "Struck" vor.

Zudem suchen die Ermittler:innnen weitere Zeug:innen, die sachdienliche Hinweise geben können. Linde Perrey war häufig mit ihrem Rollator in den Einkaufsmärkten ihrer Wohnumgebung unterwegs. Das gilt für die Bereiche Eichhof, Kronshagen-Süd und den Wilhelmplatz. Konkret werden weitere Kontaktpersonen der Seniorin aus diesen Bereichen gesucht. Rund um den Wilhelmplatz hat die Cold Case Unit eine entsprechende Plakataktion gestartet.

Die Cold Case Unit interessiert sich vor allem für Hinweise zu folgenden Fragen:

- Ist Ihnen das Opfer Linde Perrey bekannt gewesen? Können Sie Auskünfte zu den Gewohnheiten der Frau Perrey geben?

- Sind Ihnen regelmäßige Besucher:innen des Mehrfamilienhauses Dehnckestraße 1b in Kiel aus der damaligen Zeit (um das Jahr 2016 herum) bekannt?

- Haben Sie damals auffällige Beobachtungen im Zusammenhang

mit dem Mehrfamilienhaus Dehnckestraße 1b oder der dortigen weiteren Umgebung gemacht?

- Können Sie sich konkret an Personen erinnern, die aufdringlich

waren oder Streit suchten?

- Aus dem Besitz von Linde Perrey fehlen eine Geldbörse sowie

eine Jacke. Können Sie Angaben zum Verbleib dieser Gegenstände machen?

- Haben Sie im Laufe der Jahre weitere Informationen zu dem

Mordfall Perrey erlangt?

Hinweise bitte an:

Cold Case Unit Landeskriminalamt Schleswig-Holstein Telefon 0431 160-42852

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.

