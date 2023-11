Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Zeugenaufruf nach flüchtigem Fahrzeug nach Geldautomatensprengungen im Citti-Park Flensburg am Freitag,24.11.23.

Kiel (ots)

Am Morgen des 24.11.23, gegen 03:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Citti-Park im Langberger Weg in Flensburg und sprengten dort 2 Geldautomaten. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in einer dunklen BMW-Limousine über die Lilienthalstrasse in Richtung Süden. An dem Fahrzeug war ein vor der Tat entwendetes Flensburger Kennzeichen angebracht worden. Ermittlungen ergaben, dass bereits am späten Vorabend ein solches Fahrzeug mit Bremer Kennzeichen (HB) in Hüllerup durch auffälliges Fahrverhalten aufgefallen war.

Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit einem solchen Fahrzeug in Flensburg oder dem Flensburger Umland am 23.11.23 oder 24.11.23 gemacht? Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein unter Tel.: 0431 160-42541

