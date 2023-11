Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Duales Studium Informatik: LKA bietet erstmals einen "Schnuppertag" an

Kiel (ots)

Begleitend zur Ausschreibung bietet das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein (LKA) Interessierten erstmals die Möglichkeit, sich an einem "Schnuppertag" vor Ort über die Inhalte, Voraussetzungen und beruflichen Perspektiven des dualen Studiums Informatik zu informieren. Am 15. November 2023, stellen Ermittler:innen, IT-Expert:innen und Studierende von 13 Uhr bis 17 Uhr im LKA, Mühlenweg 166, 24105 Kiel, das spannende und abwechslungsreiche Aufgabenfeld in der Kriminalitätsbekämpfung und im IT-Management der Landespolizei sowie die Ausbildungs- und Betreuungsstationen vor. Ob Internetrecherche oder digitale Spurenauswertung, künstliche Intelligenz (KI) oder Einsatz- und Ermittlungsunterstützung: Ziel des Infotages ist es, einen Eindruck von den vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten für Informatiker:innen in der Landespolizei zu bekommen. Und natürlich gibt es die Gelegenheit, Fragen zu Studieninhalten und Berufschancen zu stellen. Die aktuelle Ausschreibung für den 7-semestrigen Bachelor-Studiengang Informatik von Landespolizei und Fachhochschule Kiel läuft noch bis zum 19. November 2023. Weitere Informationen hierzu gibt es im Internet unter www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/karriere/studium/studium_node.html

Anmeldungen für den Info-Tag bitte per E-Mail an: kiel.lka131@polizei.landsh.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell