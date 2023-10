Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Brilon (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 20:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem LKW. Ein 23-jähriger Briloner war mit seinem E-Bike auf der "Rosentwiete" unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache mit einem am Fahrbandrand geparkten LKW kollidierte. Dabei verletzte sich der 23-Jährige leicht. Da er zuvor Alkohol getrunken hatte, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der 23-Jährige die Polizeiwache wieder verlassen. Sowohl an seinem Fahrrad als auch an dem LKW entstand Sachschaden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

