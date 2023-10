Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl aus Wohnung

Arnsberg (ots)

Am Sonntagmorgen ist ein unbekannter Täter in eine Wohnung "Am Hüttengraben" eingedrungen. Gegen 09:15 Uhr verschaffte sich der mutmaßliche Täter Zugang zu der Erdgeschosswohnung. Er durchwühlte Schränke und nahm Bargeld mit. Zur Tatzeit haben Zeugen eine Person in der Nähe des Tatortes gesehen. Die Person ist jetzigen Erkenntnissen nach ein Mann im Alter von circa 25-30 Jahren, er soll ungefähr 1,75-1,80m groß sein und schulterlange dunkelbraune Haare haben. Außerdem soll er dunkel gekleidet gewesen sein. Ob der Mann in Zusammenhang zu dem Einbruchdiebstahl steht, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200.

