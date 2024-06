POL-HB: Nr.: 0358 --Sprengung einer Weltkriegsbombe

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, In der Vahr Zeit: 16.06.24, 8.45 Uhr Am Sonntagmorgen in der Vahr sorgte ein betrunkener 39-jähriger Radfahrer für einen nicht alltäglichen Einsatz. Er versuchte sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, nachdem die Streifenwagenbesatzung seine erheblichen Gleichgewichtsstörungen bemerkt hatte. Der ...

mehr