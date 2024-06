POL-HB: Nr.: 0357--Autofahrer rammt Oberleitungsmast

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg Zeit: 16.06.24, 02.45 Uhr Zivilpolizisten stellten in der Nacht zu Sonntag einen 18 Jahre alten Straßenräuber in der Bahnhofsvorstadt. Er hatte zuvor einem 23-Jährigen Bargeld geraubt. Der 23-Jährige stand auf dem Gehweg am Breitenweg und hatte seine Geldbörse offen in der Hand, als er von einem jungen Mann zunächst nur angesprochen wurde. ...

