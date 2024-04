Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Diebstahl von Baugerüst- Zeugen gesucht (12.-15.04.2024)

Schramberg (ots)

In der Graf-von-Bissingen-Straße ist es im Zeitraum von Freitag, 15.45 Uhr, bis Montag, 7.00 Uhr, zu einem Diebstahl eines Baugerüstes gekommen. Unbekannte Täter klauten eines am Neubau eines Kindergartens angebrachte ausziehbare Baugerüst der Marke Layer im Wert von rund 1.200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701-0 entgegen.

