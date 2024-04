Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen A81/ Lkr. Rottweil) Fahrzeuggespann kippt auf der Autobahn um (15.04.2024)

Deißlingen A81 (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen-Schwenningen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fahrzeuggespann umgekippt ist. Ein 55-Jähriger war mit einem Mercedes Sprinter und einem nicht beladenen Anhänger Humbaur auf der rechten Fahrspur der A 81 von Stuttgart in Richtung Singen unterwegs. Durch starke Seitenwinde fing der Planenanhänger zu Schlingern an, wobei das Gespann auf die linke Fahrspur geriet und umkippte. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um das Gespann, an dem ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstand. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Gespanns leitete die Polizei den Verkehr über den Standstreifen um.

