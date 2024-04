Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N.-Fischingen/ Lkr. Rottweil) Unbekannte begehen eine Sachbeschädigung an der Turnhalle (12.-15.04.2024)

Sulz a.N.-Fischingen (ots)

Unbekannte haben an der Turnhalle in der Straße "Im Herrengarten" im Zeitraum zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7 Uhr, eine Sachbeschädigung begangen und damit einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursacht. Die Täter rissen am Hallenneubau insgesamt drei Außenlampen ab. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Sulz unter der Telefonnummer 07454 92746 entgegen.

