POL-HB: Nr.: 0353--Polizei schnappt jungen Straßenräuber

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg Zeit: 16.06.24, 02.45 Uhr

Zivilpolizisten stellten in der Nacht zu Sonntag einen 18 Jahre alten Straßenräuber in der Bahnhofsvorstadt. Er hatte zuvor einem 23-Jährigen Bargeld geraubt.

Der 23-Jährige stand auf dem Gehweg am Breitenweg und hatte seine Geldbörse offen in der Hand, als er von einem jungen Mann zunächst nur angesprochen wurde. Plötzlich griff der Unbekannte direkt in die Geldbörse, entwendete knapp 100 Euro Bargeld und flüchtete zu Fuß. Der 23-Jährige verfolgte den Flüchtenden, bis sich dieser auf Höhe des Loriotplatzes umdrehte und ihm mit einem Gegenstand bedrohte. Zivilpolizisten, die im Rahmen einer Schwerpunktmaßnahme in der Bahnhofsvorstadt unterwegs waren, schnappten den Räuber wenig später. Das Geld hatte er noch bei sich. Es wurde als Beweismittel beschlagnahmt. Der 18-Jährige gab die Tat zu und wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Objekte der Begierde von Straßenräubern sind in der Regel Handys, Uhren, Schmuck und mitgeführtes Bargeld. Deswegen rät die Polizei: Achten Sie auf ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und achten Sie auf ihre Goldketten und wertvollen Uhren. Weitere Verhaltenstipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

