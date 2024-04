Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A81/ Lkr. Rottweil) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - rund 11.500 Euro Blechschaden (21.04.2024)

Vöhringen A81 (ots)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Oberndorf ist am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 11.500 Euro entstanden. Ein 44-jähriger Fiat-Fahrer war auf der A 81 in Richtung Singen unterwegs. Auf der winterglatten Fahrbahn kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich in der Folge. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den demolierten Fiat, an dem Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Den Schaden am Verkehrszeichen schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

