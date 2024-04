Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A81/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der A 81 - ein Verletzter (19.04.2024)

Vöhringen A81 (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Freitagabend auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Sulz passiert ist. Ein 45-Jähriger fuhr mit einem Tesla auf der A81 in Richtung Stuttgart. Auf der Strecke verlor der Mann auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und geriet dadurch ins Schleudern. In der Folge prallte der Wagen gegen einen auf neben dem Seitenstreifen befindliche Steinmauer und kam schlussendlich im Grünstreifen zum Stehen. Der Autofahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den 45-Jährigen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Um den nicht mehr fahrbereiten Tesla kümmerte sich ein Abschleppdienst.

