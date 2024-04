Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Emmingen, B 491, Lkr. Tuttlingen) Auf schneebedeckter Straße ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen - 25-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Emmingen-Liptingen, Emmingen, B 491, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag auf der zu dieser Zeit mit Schnee bedeckten Bundesstraße 491 bei den Pestkreuzen Emmingen zugetragen hat, ist ein 25-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der junge Mann fuhr gegen 10.20 Uhr mit einem Opel Corsa von Emmingen auf der B 491 in Richtung Engen. In der Linkskurve bei den Pestkreuzen Emmingen geriet der Corsa auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Erdwall. Eintreffende Rettungskräfte brachten den beim Unfall leicht verletzten Fahrer zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik. Im Anschluss kümmerte sich ein Abschleppdienst um den mit rund 5000 Euro beschädigten Opel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell