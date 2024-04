Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer baut Unfall und flüchtet (20.04.2024)

Radolfzell (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend einen Unfall auf der Zeppelinstraße gebaut und ist anschließend geflüchtet. Gegen 19.30 Uhr fuhr der 61-Jährige mit einem Ford auf der Zeppelinstraße. An der Einfahrt zu einem Einkaufsmarkt bog er nach rechts ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Peugeot eines 41 Jahre alten Mannes, der verkehrsbedingt anhielt, um vom Parkplatz auf die Zeppelinstraße einzufahren. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten, bei dem der 41-Jährige Alkoholgeruch bei dem Ford-Fahrer feststellte, stieg dieser wieder in sein Auto und fuhr davon. Durch die informierte Polizei konnte der Mann jedoch wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über zwei Promille. Der 61-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. An den beiden Autos entstand bei dem Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls und des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

