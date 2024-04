Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Lkr. Tuttlingen) Scheibe an einem Auto eingeschlagen und Handtasche entwendet

Neuhausen ob Eck, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Sonntag, im Zeitraum von 14 Uhr bis 17 Uhr, hat ein unbekannter Täter beim Freilichtmuseum Neuhausen an einem dort abgestellten VW Polo die Scheibe an der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Auto eine Stoff-Handtasche entwendet. Durch die Tat gelangte der Dieb an ein in der Handtasche befindliches Dokumentenmäppchen mit Führerschein und Versichertenkarte. Bargeld oder sonstige Wertgegenstände befanden sich nicht in der Tasche. Die Polizei Mühlheim a.d.D., Tel.: 07463 9961-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

