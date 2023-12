Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kellereinbrecher gesucht

Hamm (ots)

Nach mehreren Kellereinbrüchen zwischen Donnerstag und Montag, 21. und 25. Dezember, in Mehrfamilienhäusern an der Sedanstraße, An der Insel, der Viktoriastraße, der Taubenstraße und der Sorauer Straße, sucht die Polizei die bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Nachdem sich die Einbrecher Zugang zu den Mehrfamilienhäusern verschafften, gingen sie in den Keller und öffneten dort gewaltsam Kellerräume. Hierbei entwendeten sie diverse Gegenstände, unter anderem Werkzeug, Fahrräder sowie Lebensmittel

Hinweise bitte an die Polizei Hamm unter Telefon 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de .(ds)

