Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Wohnungseinbruch

Limburgerhof (ots)

Am 17.04.2024 zwischen 6:20 Uhr und 16:20 Uhr versuchte eine unbekannte Person sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Paul-Münch-Straße zu verschaffen. Der Versuch scheiterte an der Wohnungstür. Bisher gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die insbesondere im Bereich der Paul-Münch-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell