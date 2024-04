Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Pedelec-Fahrer und flüchtigem Verursacher

Speyer (ots)

Bereits am Montag, gegen halb Sieben morgens, fuhr ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer ordnungsgemäß auf dem Radweg in der Wormser Landstraße Richtung stadteinwärts. An der Einmündung der Prinz-Luitpold-Straße nahm ihm ein schwarzer BMW-Kombi die Vorfahrt. Ein Zusammenstoß konnten trotz eingeleiteter Bremsung beide Fahrzeugführer nicht mehr verhindern. In der Folge stürzte der der Pedelec-Fahrer und verletzte sich leicht am Ellenbogen und der Schulter. Der unbekannte PKW-Fahrer fuhr weiter stadtauswärts in die Wormser Landstraße, ohne sich nach dem Wohlbefinden des 27-Jährigen zu erkunden oder seine Personalien anzugeben. Der 27-Jährige meldete den Unfall erst einen Tag später bei der Polizei. Das Kennzeichen des schwarzen BMW-Kombi oder den Fahrer konnte der Pedelec-Fahrer nicht erkennen.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem schwarzen BMW-Kombi geben? Zeugen, oder der BMW-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell