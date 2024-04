Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kleintransporter flüchtet nach Unfall mit E-Scooter in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

Am 15.04.2024 gegen 08:40 Uhr befuhr eine 15-jährige Mutterstadterin - verbotswidrig - den Gehweg entlang der Neustadter Straße in Richtung Dannstadt. Der Fahrer eines grünen Kleintransporters wollte aus einem Grundstück auf die Neustadter Straße auffahren und übersah die 15-Jährige. Die Schülerin kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht: Sie erlitt Schürfwunden und Prellungen. Der Fahrer des Kleintransporters stieg aus und erkundigte sich kurz, ob es dem Mädchen gut ginge, danach entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Fahrer wurde beschrieben als Mann mit braunem gewelltem Haar, hellhäutig, mit kurzem Bart, ca. 25-32 Jahre alt, schlank, ca. 170 cm groß. Er soll ein dunkles T-Shirt und eine braune lange Hose getragen haben. Zeugen, die Hinweise insbesondere zu dem grünen Kleintransporter und seinem Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell