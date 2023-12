Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Angekettetes Pedelec entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Berliner Platz;

Tatzeit: 09.12.2023, zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr;

Obwohl das Pedelec des Herstellers Cube angekettet war, stahlen es Unbekannte am Samstagabend in Bocholt. Der Geschädigte hatte das grüne Rad des Typs Kathmandu Hybrid Pro gegen 18.30 Uhr am Eingang der Shopping-Arkaden am Berliner Platz abgestellt. Bei seiner Rückkehr, eine halbe Stunde später, stellte er den Diebstahl fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell