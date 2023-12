Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin stürzt

Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kivitstegge;

Unfallzeit: 09.12.2023, 17.50 Uhr;

Mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus hat der Rettungsdienst am Samstagabend eine Frau gebracht. Die 59-jährige Ahauserin hatte gegen 17.50 Uhr ein Zeuge auf dem Gehweg der Kivitstegge, unweit der Einmündung Lönsweg, liegen sehen. Neben ihr ein Fahrrad. Derzeit gibt es keine Erkenntnisse zum Geschehen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

