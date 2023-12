POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Fußgänger angefahren

Velen (ots) - Tatort: Velen-Ramsdorf, Am Wulfkamp; Tatzeit: 07.12.2023, 20.25 Uhr; Unbekannte wollten am Donnerstagabend in ein Wohnhaus in Velen-Ramsdorf eindringen. Um in das Gebäude an der Straße Am Wulfkamp zu gelangen, machten sich die Täter am Rollo zur Terrassentür zu schaffen. Die Bewohner hörten dies und schauten nach der Quelle der Geräusche - die Unbekannten hatten sich jedoch bereits entfernt. Hinweise ...

