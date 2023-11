Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Feuerwerkskörper aus dem fahrenden Pkw geworfen

Northeim (ots)

Northeim, Hagenstraße, Montag, 13.11.2023, 23.15 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Am Dienstag kurz nach Mitternacht erschien ein 28-jähriger Northeimer in der Dienststelle der Polizei Northeim und gab an, dass gegen 23.15 Uhr Feuerwerkskörper in der Hagenstraße in Northeim gezündet wurden.

Eine männliche Person konnte er beschreiben und das Kennzeichen eines Pkw ablesen. Die Person hätte die Gegenstände aus dem Pkw geworfen.

Dank der Beschreibung und des Kennzeichens konnte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim einen 29-jährigen Northeimer, den Pkw und zwei weitere männliche Personen (24 & 27 Jahre alt) antreffen und befragen. Der Northeimer sowie die zwei Begleitpersonen gaben an, keine Feuerwerkskörper geworfen zu haben.

Weder bei den drei Personen noch im Pkw konnten Feuerwerkskörper aufgefunden werden. Gegen den 29-Jährigen wird wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit ermittelt.

Zeuginnen oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell