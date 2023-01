Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230126-2: Fahndungserfolg - Polizisten stellen gestohlenes Auto sicher

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugensuche

In der Nacht zu Donnerstag (26. Januar) haben bislang unbekannte Täter einen Toyota RAV in Bergheim gestohlen. In Pulheim kam der gestohlene Wagen Polizisten entgegen. Nach kurzer Nachfahrt trafen sie das Auto verlassen und mit eingeschaltetem Motor an. Sie stellten den Toyota sicher und fahndeten mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach dem flüchtigen Fahrer.

Zeugenhinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 3.30 Uhr stellte der Halter (64) den Diebstahl seines Fahrzeugs von seiner Grundstückseinfahrt an der Franz-Esser Straße fest und wandte sich über den Notruf an die Polizei. Beamte nahmen eine Anzeige vor Ort auf und leiteten umgehend eine Fahndung ein. In Pulheim kam Polizisten dann gegen 4 Uhr das gestohlene Auto auf der Hauptstraße entgegen. Nachdem die unbekannten Fahrer an dem Streifenwagen vorbeigefahren waren, bogen sie unverzüglich in die Venloer Straße ab. Die Polizisten wendeten und folgten dem Fahrzeug, das mittlerweile in die Weidtstraße gefahren war. Dort fanden die Beamten das gesuchte Fahrzeug verlassen, mit laufendem Motor und offenen Türen mittig auf der Fahrbahn. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell