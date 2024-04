Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Kreisverkehr Berliner Platz - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (19.042024)

Singen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag auf dem Kreisverkehr "Berliner Platz" ereignet hat. Ein 39-Jähriger fuhr mit einem Mercedes in den Kreisverkehr ein und stieß dabei mit einem bereits im Kreisel fahrenden, vorfahrtsberechtigten Toyota Aygo einer 29 Jahre jungen Frau zusammen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

