Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Randalierer vorläufig festgenommen - Raub aufgeklärt ++ Buchholz - PKW aufgebrochen

Seevetal/Maschen (ots)

Randalierer vorläufig festgenommen - Raub aufgeklärt

Ein 29-jähriger Mann hat gestern, 15.4.2024, für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Gegen 18:40 Uhr meldeten Anwohner zunächst einen Randalierer im Bereich der Seevestraße. Der deutlich alkoholisierte Mann wurde dabei beobachtet, wie er herumschrie, Laternen und Straßenschilder beschädigte. Nach einem eindringlichen Gespräch seitens der Beamten und Einleitung eines Strafverfahrens ließ sich der 29-Jährige zunächst wieder beruhigen. Nur 15 Minuten ging ein erneuter Notruf ein, weil der Mann in einem Garten randalierte.

Dieses Mal nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Hierbei leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten fortwährend. Bei der Einlieferung in die Gewahrsamszelle fanden die Polizisten bei dem Mann EC-Karten einer anderen Person. Nach kurzer Recherche kam heraus, dass der 29-Jährige am Nachmittag einem Bekannten unter Gewaltandrohung die EC-Karten mitsamt der PIN und Bargeld geraubt hatte. Aufgrund der Gesamtumstände wurden mehrere Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft beantragte den Erlass eines Haftbefehls. Noch im Laufe des heutigen Tages soll der 29-jährige einem Haftrichter vorgeführt werden.

Buchholz - PKW aufgebrochen

Bereits am Sonntagmorgen, 14.4.2024, gegen 7:30 Uhr, kam es in der Mittelstraße zu einem PKW-Aufbruch. Unbekannte schlugen die hintere Scheibe eines an der Straße geparkt den 5er BMW ist ein und öffneten hierdurch den Wagen. In der Folge bauten Sie das Lenkrad ab und entwendeten es. Der Schaden wird drauf rund 1000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell