Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg vom 13.04.-14.04.2024

Buchholz in der Nordheide (ots)

Jesteburg - Fahrt unter Alkoholeinfluss - Weiterfahrt untersagt

Am 12.04.2024 gegen 18:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw im Bereich der Schützenstraße. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 52-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 0,9 Promille. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt und ein Verkehrsordnungsgwidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Buchholz i.d. Nordheide - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am 13.04.2024 zwischen 10:00 und 11:00 Uhr touchierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Pkw VW Touran im Wacholderweg. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Buchholz, Tel. 04181-2850, entgegen.

Buchholz i.d. Nordheide - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am 13.04.24 gegen 11:00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 54 (Bendestorfer Straße) zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Fahrer eines Pkw Audi beabsichtigte von der Straße nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und missachtete einen entgegenkommenden Pkw Opel, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 46-jährige Fahrer des Pkw Opel und sein Beifahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von gut 17.000 Euro.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht Am Freitag, 12.04.24, zwischen 11.20 Uhr und 12.00 Uhr wurde auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Plankenstraße ein schwarzer Ford Kuga von einem vermutlich orangefarbenen Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher ist dann einfach weggefahren. Die Polizei konnte orangefarbenen Lack an dem geschädigten Ford sichern. Der Schaden beträgt ca. 2.000 EUR.

Die Polizei Winsen sucht jetzt Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 04171/7960 melden können.

Salzhausen - Verbotene Messer sichergestellt

Die Polizei kontrollierte am frühen Sonntagmorgen, 14.04.24 gegen 01:00 Uhr zwei Männer (35 und 21 Jahre) auf dem Paaschberg und fand bei ihnen Messer. Während das eine Messer generell verboten ist, ist das andere zwar nicht verboten, es darf aber ohne Waffenschein nicht in der Öffentlichkeit geführt werden. Die Polizei stellte die Messer sicher und leitete Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Seevetal - Diebstahl aus Kfz - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Donnerstag (11.04.24) ca. 22:00 Uhr bis Freitag (12.04.24) ca. 07:40 Uhr kam es in Seevetal/Maschen in der Straße Fachenfelder Weg zu einem Einbruchdiebstahl in einen Pkw. Bisher unbekannte Täter beschädigten zunächst eine Scheibe des BMW und entwendeten im Anschluss Teile des Fahrzeuginterieurs. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Neu Wulmstorf - Betrunken E-Scooter gefahren

Am Freitagvormittag gegen 09:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Neu Wulmstorf einen E-Scooter-Fahrer in der Justus-von-Liebig-Straße. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der E-Scooter ohne den erforderlichen Versicherungsschutz geführt wurde. Außerdem wurde bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,12 Promille. Den 27-Jährigen Scooter-Fahrer erwarten nun zwei Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Seevetal - Diebstahl aus Kfz - Zeugen gesucht

Am frühen Samstagmorgen, 13.04.24, gegen 04:45 Uhr kam es in Seevetal/Meckelfeld in der Straße Pulvermühlenweg zu einem Einbruch in einen Pkw. Durch unbekannte Täter wurde die Beifahrertür des VW auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Im Anschluss wurde Bargeld aus dem Fahrzeug entwendet.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Seevetal - Trunkenheitsfahrt infolge Drogenkonsums

Am frühen Samstagmorgen, 13.04.24, gegen 07:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal einen 22-jährigen Fahrzeugführer in der Straße Vor den Hallonen in Seevetal/Maschen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Kontrollierte seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Der Person wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und es erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Seevetal - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend, 13.04.24, gegen 20:50 Uhr kam es in Seevetal/Maschen zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr den Alten Postweg und wollte nach links in die Straße Unner de Bult einbiegen. Hierbei schätzte er den Abstand eines auf der Straße Unner de Bult in Richtung Maschen fahrenden 48 -jährigen Krad-Fahrers falsch ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Kradfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Bei der Unfallaufnahme fiel den eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem 25-jährigen Pkw-Fahrer auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es erwartet ihn nun ein Strafverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol.

A7, RF HH - Erheblicher Rückstau nach Vollsperrung zwischen der AS Seevetal-Ramelsloh und dem Horster Dreieck

Aufgrund der Sanierung der Fahrbahndecke wird der genannte Streckenabschnitt planmäßig und angekündigt vom 12.4.2024, 20:00 Uhr bis 15.4.2024., 5:00 Uhr voll gesperrt. Ab Samstagmittag bis in den späten Abend kann ein erheblicher Rückstau auf der A7, sowie auf den ausgewiesenen Umleitungsstrecken festgestellt werden. Es kommt zu diversen Beschwerdeanrufen durch Verkehrsteilnehmer und durch Anwohner der Umleitungsstrecken beim Polizeikommissariat Seevetal und beim Autobahnpolizeikommissariat.

