Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Blutprobe nach Sturz entnommen ++ Buchholz - Fahrradschloss zersägt, Pedelec gestohlen

Hanstedt (ots)

Blutprobe nach Sturz entnommen

Ein 26-jähriger Mann ist heute, 11.4.2024, gegen 2:25 Uhr, mit seinem E-Scooter auf der Harburger Straße unterwegs gewesen und dabei alleinbeteiligt gestürzt. Der Mann verletzte sich leicht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass er deutlich alkoholisiert war und vermutlich zusätzlich Betäubungsmittel konsumiert hatte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Buchholz - Fahrradschloss zersägt, Pedelec gestohlen

Eine Pedelec im Wert von rund 4000 EUR ist am Mittwoch, 10.4.2024, von Unbekannten gestohlen worden. Das Rad war in der Lindenstraße vor einem Einzelhandelsgeschäft angeschlossen. In der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr zersägten die Täter das Schloss und entwenden das Fahrrad. Zeugen, die den Vorgang möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

