POL-WL: Marschacht/Oldershausen - Zwei Einbrüche in Baustellen Container und eine Halle mit Werkzeugdiebstahl

In Oldershausen, im Erweiterungsteil des Gewerbegebietes, brachen in der Nacht von Mittwoch, 10.04.2024 auf Donnerstag, 11.04.2024, unbekannte Täter in eine neu erbaute Halle bzw. in Baustellencontainer ein. Die Container und eine Halle wurden gewaltsam geöffnet, nach Diebesgut durchsucht und unter Mitnahme von Diebesgut wieder verlassen. Dabei entwendeten die Täter u.a. Werkzeuge. Die Täter richteten nicht nur erheblichen Schaden durch den Diebstahl an, sondern richteten auch erhebliche Schäden an den gewaltsam geöffneten Objekten an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen/Luhe unter Tel. 04171/796-0 zu melden.

