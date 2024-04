Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unrat entzündet, Polizei sucht Zeugen ++ Welle - Unfall bei Überholmanöver

Winsen (ots)

Unrat entzündet, Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagabend, 14.4.2024, gegen 18:35 Uhr, wurde die Feuerwehr in den Europaring gerufen. Dort hatten Unbekannte etwas Unrat neben einem Glascontainer angezündet. Die beiden Container sind dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Zeugen hatten kurz zuvor zwei circa 16-jährige weibliche Jugendliche gesehen, die in der Nähe mit einem Feuerzeug hantierten. Möglicherweise hatten sie anschließend auch den Unrat in Brand gesetzt.

Zeugen, denen, dass Duo ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Welle - Unfall bei Überholmanöver

Ein 59-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der B3 am Sonntag, 14.4.2024, schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 18:40 Uhr mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße unterwegs. In Fahrtrichtung Welle überholte er zwei PKW und befand sich dazu bereits auf der Gegenfahrspur. In diesem Moment wurde er wiederum von zwei anderen Motorrädern links überholt. Der 59-Jährige wollte den Überholvorgang abbrechen und zwischen den beiden PKW einscheren. Hierbei kollidierte er jedoch mit dem Renault eines 32-jährigen Mannes, stürzte und verletzte sich schwer.

Die Fahrer der beiden anderen Motorräder, die den Unfall mutmaßlich mitverursacht hatten, setzen ihre Fahrt unerkannt fort. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell